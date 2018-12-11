В Минобороны РФ призвали жестче контролировать раздачу гумпомощи в лагере Рукбан

Организовать жесткий контроль за распределением гуманитарной помощи сирийским беженцам в лагере Рукбан призвали в Министерстве обороны России. Об этом, в частности, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Сейчас по линии Организации Объединенных Наций продвигается идея второго гуманитарного конвоя в лагерь Рукбан. Есть готовность как сирийской, так и российской сторон поддержать эту инициативу. При этом нельзя допустить повторения ошибок, допущенных при доставке первого гуманитарного конвоя в этот лагерь. В частности, речь идет о распределении гуманитарной помощи, создании условий, когда материальные ценности попадают в руки контролирующих район боевиков. Необходимо организовать жесткий контроль на всех этапах движения конвоя, а также процесса раздачи гуманитарной помощи мирным жителям лагеря Рукбан», - сообщил Мизинцев в ходе совместного расширенного заседания межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики.

По его словам, данный процесс должен происходить только под эгидой ООН при непосредственном участии мировых средств массовой информации, включая раздачу гуманитарной помощи непосредственно сотрудниками, уполномоченными Организацией Объединенных Наций.

«Только так и никак больше можно развязать этот проблемный узел», - подчеркнул Мизинцев.

Начальник НЦУО напомнил, что США «с непостижимым упрямством» удерживают 55-километровую оккупированную зону вокруг Эт-Танфа, где находятся шесть тысяч вооруженных боевиков, и препятствуют расформированию лагеря беженцев Рукбан.

Генерал Мизинцев отметил, что данный район является практически последним оплотом зла, несправедливости и ужаса для простых сирийских граждан, устроенным США на территории независимого государства.