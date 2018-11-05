«Катюши» и Т-34: репетиция парада 7 ноября 1941 года прошла в Москве

На Красной площади завершилась генеральная репетиция торжественного марша, посвященного военному параду 7 ноября 1941 года.

У стен Кремля сегодня промаршировали около четырех тысяч человек, в том числе суворовцы и кадеты. Все они одеты в форму времен Великой Отечественной войны. По брусчатке также прошла легендарная техника победы - «Катюши» и танки Т-34.

Во время репетиции парадные расчеты отработали синхронность движений. Также одной из особенностей смотра стала историческая достоверность.

Организаторы намерены воссоздать атмосферу, которая была на Красной площади 77 лет назад - тогда к Москве подступали фашисты, и военный смотр сыграл ключевую роль в укреплении боевого духа солдат и офицеров, многие из которых ушли на фронт прямо с парада.

Седьмого ноября зрителями торжественного марша на Красной площади станут ветераны Великой Отечественной войны.