Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Ансамбль имени Александрова отмечает 90-летие

Алексей Савелов
00:10 12.10.2018
«Поющее оружие» России дало свой первый концерт 12 октября 1928 года.
Ансамбль имени Александрова отмечает 90-летие
Фото: Минобороны РФ

Дважды Краснознаменный ордена Красной Звезды академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова – крупнейший военно-музыкальный коллектив России, центральное учреждение культуры Министерства обороны Российской Федерации.

Днем его рождения является 12 октября 1928 года, когда состоялось первое концертное выступление в Центральном доме Красной Армии в составе 12 артистов: мужского вокального октета, двух танцоров, баяниста и чтеца.

Одним из организаторов и первым музыкальным руководителем Ансамбля стал выдающийся хормейстер и дирижер, композитор, профессор Московской консерватории Александр Васильевич Александров.

Он пошел по пути создания большого концертного музыкально-хореографического коллектива, объединяющего первоклассный мужской хор, оригинальный по своему составу оркестр и танцевальную группу. Так появился совершенно новый и самостоятельный творческий жанр, аналогов которому нет нигде в мире. Его деятельность положила начало созданию и развитию коллективов нового типа – ансамблей песни и пляски, причем не только у нас в стране, но и за рубежом.

За свою славную историю Ансамбль завоевал сердца миллионов своих соотечественников и получил широкое мировое признание, благодаря своей уникальности и блистательному мастерству, в основе которых традиции, накопленные десятилетиями. Во многих уголках земного шара поклонники прославленного коллектива ждут новых встреч со своим любимым ансамблем.

15 октября 2018 года в Государственном академическом Большом театре России состоится торжественный вечер, посвященный 90-летию со дня основания коллектива.

Ранее в Москве с аншлагом прошел юбилейный концерт Ансамбля имени А. В. Александрова.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата11.10.2018, 12:24
Закон о налоговых льготах для нынешних пенсионеров принят во II чтении
Дата11.10.2018, 18:43
В России прошли учения стратегических ядерных сил
Дата11.10.2018, 17:38
Нурмагомедов пожелал UFC «не подавиться» его гонораром
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата10.10.2018, 17:11
Шойгу рассказал о планах по оснащению армии новешими вооружениями
Дата09.10.2018, 11:57
Таинственная гибель БК-31: какое спецзадание выполнял бронекатер под Сталинградом
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.