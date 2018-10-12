Ансамбль имени Александрова отмечает 90-летие

Дважды Краснознаменный ордена Красной Звезды академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова – крупнейший военно-музыкальный коллектив России, центральное учреждение культуры Министерства обороны Российской Федерации.

Днем его рождения является 12 октября 1928 года, когда состоялось первое концертное выступление в Центральном доме Красной Армии в составе 12 артистов: мужского вокального октета, двух танцоров, баяниста и чтеца.

Одним из организаторов и первым музыкальным руководителем Ансамбля стал выдающийся хормейстер и дирижер, композитор, профессор Московской консерватории Александр Васильевич Александров.

Он пошел по пути создания большого концертного музыкально-хореографического коллектива, объединяющего первоклассный мужской хор, оригинальный по своему составу оркестр и танцевальную группу. Так появился совершенно новый и самостоятельный творческий жанр, аналогов которому нет нигде в мире. Его деятельность положила начало созданию и развитию коллективов нового типа – ансамблей песни и пляски, причем не только у нас в стране, но и за рубежом.

За свою славную историю Ансамбль завоевал сердца миллионов своих соотечественников и получил широкое мировое признание, благодаря своей уникальности и блистательному мастерству, в основе которых традиции, накопленные десятилетиями. Во многих уголках земного шара поклонники прославленного коллектива ждут новых встреч со своим любимым ансамблем.

15 октября 2018 года в Государственном академическом Большом театре России состоится торжественный вечер, посвященный 90-летию со дня основания коллектива.

Ранее в Москве с аншлагом прошел юбилейный концерт Ансамбля имени А. В. Александрова.