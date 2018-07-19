Корвет «Бойкий» изнутри и снаружи: какую технику увидят на параде ВМФ

В России идет подготовка к масштабному празднованию дня военно-морского флота. Каждый из оставшихся до этого события дней телеканал «Звезда» будет рассказывать о боевых кораблях, которые составляют гордость ВМФ России.

Корвет Балтийского флота «Бойкий» имеет предназначение для борьбы с надводными кораблями и подлодками. Вооружение корвета – артустановка, зенитные орудия. Корабль малозаметен на воде, компактен, является многоцелевым.

Водоизмещение корвета 2200 тонн. Длина 104,5, скорость – 27 узлов. Палубный ангар предназначен для вертолета типа Ка-27. Корвет прошел более 35000 морских миль в дальнем походе в Средиземном море.

Главный военно-морской парада России пройдет в Санкт-Петербурге в День ВМФ России, 29 июля. По традиции День российского флота ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля.