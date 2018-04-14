«Панцирь» и С-300 нашли и уничтожили воздушные цели условного противника

Военнослужащие соединения противовоздушной обороны 4 армии ВВС и ПВО Южного военного округа начали тактические учения по обнаружению и уничтожению воздушных целей условного противника.

Частью практического этапа маневров стал марш расчетов зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 под прикрытием зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» в заданный район для отработки поставленных задач. Одной из них было развертывание позиций на неподготовленной местности.

В ходе марша военные отбили «атаку» диверсионно-разведывательной группы условного противника, попытавшейся сорвать развертывание комплексов и не допустить уничтожения своих летательных аппаратов.

В активной фазе учений С-300 обнаружили, идентифицировали, сопроводили и уничтожили электронными пусками воздушные цели условного противника. ЗРПК «Панцирь» обеспечили контроль воздушного пространства над позициями С-300 и также обнаружили и уничтожили малоразмерные цели, имитирующие беспилотные аппараты условного противника.

Расчеты также отработали нормативы перегрузки ракетно-пушечного вооружения ЗРПК с транспортно-заряжающих машин.

Были проведены электронные пуски ракет ЗРПК, успешно поразивших все воздушные цели, имитирующие летательные аппараты условного противника.

Всего к плановым учениям было привлечено более 300 военнослужащих и около 100 единиц военной техники.