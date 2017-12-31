Успехи в Сирии, новая техника в войсках, масштабные учения: главные достижения в российской армии в 2017 году

Уходящий год для армии России стал без преувеличения самым успешным за всю новейшую российскую историю. Именно в 2017 году соединились сразу несколько факторов, позволяющих с уверенностью говорить: в Новый год вооруженные силы вступают в полной боеготовности, имея крепкий фундамент, в основе которого как блестяще выполненные задачи, так и не менее амбициозные планы на будущее.

Этот год стал знаковым не только для России, но и для общемировой безопасности из-за успешного завершения военной операции в Сирии, в которой решающую роль сыграла именно армия РФ. Эту роль особо подчеркнул Владимир Путин, выступая перед российскими военнослужащими на авиабазе Хмеймим.

Военнослужащие России помогли сирийским войскам почти на 99% взять под контроль территорию страны. В 2017 году был освобожден Алеппо, возвращена Пальмира, взят крупный командный пункт боевиков Акербат, что дало возможность провести успешную операцию в Дейр-эз-Зоре. В ноябре был освобожден последний крупный форпост Абу-Кемаль.

Основная задача выполнена, но остатки раздробленных формирований террористов еще скрываются в некоторых районах Сирии, потому примерно две трети российской группировки поэтапно вернутся на родину, а оставшиеся летчики, наземные службы и моряки будут продолжать выполнять боевые задачи, дислоцируясь на аэродроме Хмеймим и в порту Тартус.

Лучшие специалисты добились успеха во многом благодаря и российским военным разработкам. За эти два с лишним года в Сирии было испытано более 600 видов боевой техники и оружия. Беспилотники, крылатые ракеты «Калибр» и авиационные ракеты, запускаемые со стратегических бомбардировщиков, – российское оружие получило имидж лучшего и самого надежного в мире. На высочайшем уровне сработали системы космической и радиотехнической разведки. Они позволили ВКС РФ и флоту наносить филигранно точные удары по базам террористов.

Мощь армии растет благодаря современному оружию, в некоторых видах и родах войск уровень обновления достиг 65%. В 2017 году на боевое дежурство заступило несколько полков РВСН, оснащенных ракетными комплексами «Ярс». Сухопутные войска получили новейшие «Буки», «Искандеры» и «Торнадо».

ВКС России пополнились новыми сверхманевренными истребителями Су-35 и Су-30 и вертолетами «Терминатор», а флот получил несколько атомных и дизель-электрических подлодок, фрегатов, больших и малых ракетных кораблей.

Также уходящий год показал и растущее взаимодействие российской армии с союзниками. Огромное внимание мировой прессы было приковано к стратегическим российско-белорусским учениям «Запад-2017», которые впечатлили весь мир, а России дали уверенность в том, что она находится под надежной защитой.