Боевики подорвали аммиакопровод «Тольятти - Одесса», пытаясь замедлить наступление ВС РФ

Украинские боевики подорвали аммиакопровод «Тольятти - Одесса», пытаясь замедлить наступление российских войск. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В целях снижения темпов наступления подразделений Вооруженных сил Российской Федерации в районе 2,5 км восточнее населенного пункта Русин Яр Донецкой Народной Республики Вооруженными силами Украины было заминировано ответвление аммиакопровода "Тольятти - Одесса"», - говорится в заявлении российского оборонного ведомства.

В сообщении уточняется, что при отступлении украинских боевиков из этого района 9 октября этого года трубопровод был подорван, в результате чего случился выброс остатков аммиака через поврежденный участок. Отмечается, что подрыв произошел около 13.05.

Пострадавших среди российских военнослужащих нет.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что над регионами России ночью сбили 19 украинских беспилотников. Средства ПВО сработали в том числе в Волгоградской, Брянской и Саратовской областях, уточнили в ведомстве.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.