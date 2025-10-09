МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Боевики подорвали аммиакопровод «Тольятти - Одесса», пытаясь замедлить наступление ВС РФ

Пострадавших среди российских военнослужащих нет.
2025-10-09 18:38:06
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Украинские боевики подорвали аммиакопровод «Тольятти - Одесса», пытаясь замедлить наступление российских войск. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В целях снижения темпов наступления подразделений Вооруженных сил Российской Федерации в районе 2,5 км восточнее населенного пункта Русин Яр Донецкой Народной Республики Вооруженными силами Украины было заминировано ответвление аммиакопровода "Тольятти - Одесса"», - говорится в заявлении российского оборонного ведомства.

В сообщении уточняется, что при отступлении украинских боевиков из этого района 9 октября этого года трубопровод был подорван, в результате чего случился выброс остатков аммиака через поврежденный участок. Отмечается, что подрыв произошел около 13.05.

Пострадавших среди российских военнослужащих нет.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что над регионами России ночью сбили 19 украинских беспилотников. Средства ПВО сработали в том числе в Волгоградской, Брянской и Саратовской областях, уточнили в ведомстве.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #подрыв #аммиакопровод #Тольятти-Одесса
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 