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Путин сообщил о росте доли гражданской продукции в объеме производства ОПК

Андрей Аркадьев
15:58 18.09.2020
В 2019 году доля гражданской продукции превысила 24%.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: MIT Russia, Globallookpress

Доля гражданской продукции в системе оборонно-промышленного комплекса растет из года в год, в прошлом году она превысила 24%, сообщил в пятницу президент РФ Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии.

«Если в 2018 году это было 20,9%, то в 2019-м - уже 24,1%. Причем в ряде сегментов ОПК эти показатели еще выше. По-моему, в авиастроении тоже свыше 31%, даже в области боеприпасов, и то 26% уже гражданской продукции», - сказал глава государства, добавив, что, несмотря на такие хорошие показатели, еще многое в этой области предстоит сделать.

Российский лидер также отметил, что наша страна производит вооружение, которое опережает зарубежные аналоги и в ряде случаев является уникальным.

Заседание состоялось в преддверии Дня оружейника - профессионального праздника работников оборонно-промышленной сферы, он отмечается каждый год 19 сентября.

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