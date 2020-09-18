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Российские самолеты-амфибии Бе-200ЧС более 200 раз вылетали тушить лесные пожары в Турции

Андрей Аркадьев
14:58 18.09.2020
Общий налет составил около 450 часов.
Российские самолеты-амфибии Бе-200ЧС более 200 раз вылетали тушить лесные пожары в Турции
© Фото: UAC_Russia, Twitter

Российские самолеты-амфибии Бе-200ЧС, которые Турция арендовала у РФ и использовала при тушении бушующих в стране лесных пожаров,  за три месяца совершили более 200 вылетов. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Самолеты-амфибии были отправлены в Турцию по просьбе Министерства сельского и лесного хозяйства республики. С июня в течение четырех месяцев Бе-200 с российскими экипажами будут на дежурстве в окрестностях Антальи, Измира и Бодрума. Данный самолет применили при тушении пожара на фабрике фейерверков в районе города Сакария, полностью справиться с ним удалось меньше чем за пару часов. Крупный пожар в районе пролива Дарданеллы был потушен менее чем за 24 часа.

«Наш самолет Бе-200ЧС выполнил все поставленные задачи по тушению лесных пожаров, в общей сложности сбросив более 4 000 тонн воды. Наши летчики-испытатели действовали в сложной пожарной обстановке в условиях пересеченной горной местности, забирали воду с поверхности горных озер и открытого моря, выполнено более 500 заборов воды. Амфибии зарекомендовали себя как надежные самолеты, которые способны эффективно бороться с лесными пожарами», - сообщил руководитель комплексной бригады ТАНТК им. Г.М. Бериева Александр Терновой.

Отправка самолетов в Турцию была организована Объединенной авиастроительной корпорацией.

В феврале текущего года Бе-200ЧС для Военно-морского флота поднялся в воздух. В прошлом году глава ПАО «Ил» Юрий Грудинин заявлял, что в ходе запуска самолета в серийное производство в конструкцию машины были внесены серьезные изменения.

В случае необходимости самолет может быть в кратчайшие сроки переоборудован в пожарный.

Всего в МЧС России в данный момент эксплуатируется девять таких самолетов. Эти машины были задействованы во время тушения пожаров в Сибири летом прошлого года

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