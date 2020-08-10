Рогозин сообщил, что первую очередь Восточного достроят в 2021 году

Брак, который был допущен во время строительства первой очереди космодрома Восточный, устранят в 2021 году, тогда же будет выполнена достройка, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«В 2021 году весь брак и недострой допущенный прежним подрядчиком - все будет сделано», - сказал глава госкорпорации в видео, опубликованном на YouTube-канале журналиста Юрия Костина.

По словам Рогозина, технический комплекс, стартовый комплекс и водозаборные сооружения сдадут 1 октября 2020 года.

В 2022 году достроят вторую очередь, включающую стартовый комплекс под ракету-носитель «Ангара», добавил он. В 2023 году с него будет выполнен первый старт ракеты с пилотируемым кораблем «Орел» без экипажа.

Первая очередь космодрома включает стартовый комплекс для средних ракет серии «Союз-2», а также технический комплекс для носителей данного типа.

Ракеты-носители серии «Союз-2» разработаны на базе серийной ракеты-носителя «Союз-У». На них применены усовершенствованные двигательные установки и современные системы управления и измерений, что существенно повысило технические и эксплуатационные характеристики ракет.

«Ангара» - семейство ракет-носителей модульного типа с кислородно-керосиновыми двигателями, включающее в себя носители различных классов - от легкого до тяжелого: легкие «Ангара-1.2», средние «Ангара-А3», тяжелые «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности - «Ангара-А5В».

Предполагается, что «Ангара» должна полностью заменить ракеты-носители «Протон-М» в 2024 году.

«Орел» - многоразовый пилотируемый космический корабль нового поколения, который сменит корабли серии «Союз», а также автоматические грузовые корабли серии «Прогресс». Он сможет брать на борт экипаж из шести человек, а также до 500 килограммов полезного груза.