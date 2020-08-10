Будущий корабль-музей «Сметливый» вывели из дока после ремонта в городе Севастополе. В будущем корабль станет музеем. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Корабль примечателен не только благодаря своей истории и техническим характеристикам, но и сроку службы. В 2019 году исполнилось 50 лет с момента подъема флага и включения его в состав ВМФ.

В начале 2020 года «Сметливый» за двукратное превышение проектного срока службы был занесен в Книгу рекордов Вооруженных сил Российской Федерации.

«Сметливый» - сторожевой корабль модернизированного проекта 01 090. Входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России.

До 1 июня 1992 года классифицировался как большой противолодочный корабль проекта 61 типа «Комсомолец Украины». За характерный высокий звук газовых турбин (первый в мире серийный проект с газотурбинными установками) корабли этого типа получили на флоте прозвище «поющие фрегаты».