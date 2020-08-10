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Дальность поражения целей модернизированного Ка-52М будет увеличена

Андрей Аркадьев
12:12 10.08.2020
Кроме того, у машины появился новый радар с активной фазированной решеткой, а лопасти несущих винтов снабжены более мощной системой обогрева.
Дальность поражения целей модернизированного Ка-52М будет увеличена
© Фото: Минобороны России

Дальность поражения целей модернизированного вертолета Ка-52М, который сегодня впервые поднялся в воздух, будет увеличена. Об этом сообщил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

«Ракетное вооружение Ка-52М унифицировано с вооружением другого новейшего вертолета - Ми-28НМ, что позволило значительно увеличить дальность поражения целей», - сказал он.

По словам Богинского, в результате опытно-конструкторских работ по модернизации вертолета Ка-52 с учетом опыта его боевого применения удалось создать «новую машину, отличающуюся повышенными характеристиками и расширенными возможности боевого применения».

Машина также получила новый радиолокационный комплекс с активной фазированной антенной решеткой и управляемую ракету с повышенной дальностью.

Кроме того, лопасти несущего винта Ка-52М оснащены более мощной системой обогрева, что позволяет использовать машину в Арктике. Вертолет оснащен колесами шасси с более высокой несущей способностью и износостойкостью, а также светотехническим оборудованием на базе светодиодов.

На модернизированном «Аллигаторе» применен и новый интерьер кабины пилотов, который обеспечит выполнение современных эргономических требований, в том числе при пилотировании в темное время суток в очках ночного видения.

Вертолет Ка-52 «Аллигатор» создан на базе ударного вертолета Ка-50 «Черная акула». В отличие от последнего, это двухместная машина. Производство вертолета ведется на авиационном заводе «Прогресс» в городе Арсеньев в Приморском крае.

Летом 2019 года замминистра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что в 2020 году может быть подписан контракт на Ка-52М и что опытно-конструкторские работы по этому проекту уже ведутся.

Стоит отметить, что Ка-52 «Аллигатор» - единственный современный ударный вертолет, построенный по соосной схеме винтов.

Ее плюсы - возможность не использовать рулевой винт, а значит, отсутствие необходимости тратить на него мощность двигателя. Пилоты в кабине сидят рядом, а не друг за другом, что упрощает коммуникацию и позволяет более эффективно использовать эту машину в качестве командной.

Еще одной уникальной особенностью Ка-52 являются катапультируемые кресла экипажа. При этом происходит отстрел лопастей.

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