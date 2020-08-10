Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

Модернизированный «Аллигатор» Ка-52М совершил первый полет

Александр Пешков
11:29 10.08.2020
Вертолет оснащен модернизированной оптико-электронной системой с увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей.
Модернизированный «Аллигатор» Ка-52М совершил первый полет
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

В ААК «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») состоялся первый полет опытного образца новейшего модернизированного вертолета Ка-52. На данной машине будут применены все лучшие технические решения, ранее проверенные на вертолетах, выпускаемых как в рамках Гособоронзаказа, так и на экспорт. Об этом говорится в сообщении холдинга.

В сообщении говорится, что на вертолете установлена модернизированная оптико-электронная система с увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей, новый цифровой привод, который позволит повысить точность прицеливания при стрельбе из пушки.

Модернизированный Ка-52 также получил новый радиолокационный комплекс с активной фазированной антенной решеткой и управляемую ракету с повышенной дальностью.

Кроме того, лопасти несущего винта Ка-52М оснащены более мощным нагревательным элементом, что позволит эксплуатировать вертолет во всем диапазоне температур, включая арктические условия. Вертолет оснащен колесами шасси с более высокой несущей способностью и износостойкостью, а также светотехническим оборудованием на базе светодиодов.

На модернизированном «Аллигаторе» применен и новый интерьер кабины пилотов, который обеспечит выполнение современных эргономических требований, в том числе при пилотировании в темное время суток в очках ночного видения.

Ранее сообщалось, что испытания обновленного «Аллигатора» Ка-52М завершатся в 2022 году. 

Модернизация вертолета Ка-52

Вертолет Ка-52 «Аллигатор» создан на базе ударного вертолета Ка-50 «Черная акула». В отличие от последнего, это двухместная машина. Производство вертолета ведется на авиационном заводе «Прогресс» в городе Арсеньев в Приморском крае.

В 2018 году на заводе начались сокращения. Их причинами в компании назвали «оптимизацию управленческого состава и завершение проектов по модернизации производства». Речь идет о выполнении контракта на поставку вертолетов Ка-52 «Аллигатор» для Министерства обороны, а также Ка-52К в интересах Египта.

В то же время на форуме «Армия-2019» был подписан контракт на поставку 96 вертолетов Ми-28НМ до 2027 года. Позже министр обороны РФ Сергей Шойгу особо подчеркнул, что контракт был подписан только после того, как холдинг «Вертолеты России» «существенно снизил ранее заявленную стоимость машин».

Летом 2019 года замминистра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что в 2020 году может быть подписан контракт на Ка-52М и что опытно-конструкторские работы по этому проекту уже ведутся.
Позже глава «Вертолетов России» Андрей Богинский заявил, что надеется подписать долгосрочный контракт с Минобороны на поставку этих машин.

Все эти события происходят на фоне объединения конструкторских бюро «Камов» и «Миль» в «Национальный центр вертолетостроения».

Стоит также особо подчеркнуть, что одним из преимуществ Ми-28НМ перед более ранними его версиями является легкая многоцелевая управляемая ракета (ЛМУР), которая позволяет вертолету уничтожать цели вне зоны действия любой войсковой ПВО.

Кадры применения этой ракеты были впервые показаны в программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

Кроме того, Ми-28НМ, в отличие от Ка-52, оснащен надвтулочной РЛС, которая позволяет ему обнаруживать наземные цели за естественными препятствиями (складки местности, лес).

В то же время Ка-52 «Аллигатор» - единственный современный ударный вертолет, построенный по соосной схеме винтов.

Ее плюсы - возможность не использовать рулевой винт, а значит, отсутствие необходимости тратить на него мощность двигателя. Пилоты в кабине сидят рядом, а не друг за другом, что упрощает коммуникацию и позволяет более эффективно использовать эту машину в качестве командной. 

Еще одной уникальной особенностью Ка-52 являются катапультируемые кресла экипажа. При этом происходит отстрел лопастей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата10.08.2020, 08:50
В Белоруссии возбудили уголовные дела по фактам массовых беспорядков
Дата10.08.2020, 03:00
Сводный отряд Минобороны РФ прибыл в Усолье-Сибирское для ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды
Дата10.08.2020, 03:44
В департаменте судейства РФС признали ошибку арбитра матча «Спартак» - «Сочи»
Дата09.08.2020, 14:40
Недюжинная сила или 450 килограмм на сантиметр: как проверялась на прочность резиновая обшивка «Князя Владимира»
Дата09.08.2020, 18:59
Маньчжурская операция : 75 лет прошло со дня начала война с Японией
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
08:58 В стране и мире
Ковчег или нацистский корабль: у берегов Антарктиды нашли таинственное «судно»
08:13 В стране и мире
Врачи рассказали, что способно отнять у здорового человека 10 лет жизни
06:24 В стране и мире
Эксперт рассказал о невосприимчивых к COVID-19 людях
05:38 ОПК
В РФ запустили в производство гражданскую версию тяжелой винтовки ОСВ-96
04:39 В стране и мире
Тайфун «Чанми» заденет два региона России
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Врачи рассказали, что способно отнять у здорового человека 10 лет жизни
Ковчег или нацистский корабль: у берегов Антарктиды нашли таинственное «судно»
Эксперт рассказал, чем могут быть опасны сайты знакомств
Сигналы на теле: доктор Комаровский рассказал о причинах появления рака кожи
Видео
«Искандер-М» наносит сокрушительный удар по «врагу» под Астраханью: эффектные кадры учений
Написано на лице: названы визуальные симптомы-предвестники диабета
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.