Модернизированный «Аллигатор» Ка-52М совершил первый полет

В ААК «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») состоялся первый полет опытного образца новейшего модернизированного вертолета Ка-52. На данной машине будут применены все лучшие технические решения, ранее проверенные на вертолетах, выпускаемых как в рамках Гособоронзаказа, так и на экспорт. Об этом говорится в сообщении холдинга.

В сообщении говорится, что на вертолете установлена модернизированная оптико-электронная система с увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей, новый цифровой привод, который позволит повысить точность прицеливания при стрельбе из пушки.

Модернизированный Ка-52 также получил новый радиолокационный комплекс с активной фазированной антенной решеткой и управляемую ракету с повышенной дальностью.

Кроме того, лопасти несущего винта Ка-52М оснащены более мощным нагревательным элементом, что позволит эксплуатировать вертолет во всем диапазоне температур, включая арктические условия. Вертолет оснащен колесами шасси с более высокой несущей способностью и износостойкостью, а также светотехническим оборудованием на базе светодиодов.

На модернизированном «Аллигаторе» применен и новый интерьер кабины пилотов, который обеспечит выполнение современных эргономических требований, в том числе при пилотировании в темное время суток в очках ночного видения.

Ранее сообщалось, что испытания обновленного «Аллигатора» Ка-52М завершатся в 2022 году.

Модернизация вертолета Ка-52

Вертолет Ка-52 «Аллигатор» создан на базе ударного вертолета Ка-50 «Черная акула». В отличие от последнего, это двухместная машина. Производство вертолета ведется на авиационном заводе «Прогресс» в городе Арсеньев в Приморском крае.

В 2018 году на заводе начались сокращения. Их причинами в компании назвали «оптимизацию управленческого состава и завершение проектов по модернизации производства». Речь идет о выполнении контракта на поставку вертолетов Ка-52 «Аллигатор» для Министерства обороны, а также Ка-52К в интересах Египта.

В то же время на форуме «Армия-2019» был подписан контракт на поставку 96 вертолетов Ми-28НМ до 2027 года. Позже министр обороны РФ Сергей Шойгу особо подчеркнул, что контракт был подписан только после того, как холдинг «Вертолеты России» «существенно снизил ранее заявленную стоимость машин».

Летом 2019 года замминистра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что в 2020 году может быть подписан контракт на Ка-52М и что опытно-конструкторские работы по этому проекту уже ведутся.

Позже глава «Вертолетов России» Андрей Богинский заявил, что надеется подписать долгосрочный контракт с Минобороны на поставку этих машин.

Все эти события происходят на фоне объединения конструкторских бюро «Камов» и «Миль» в «Национальный центр вертолетостроения».

Стоит также особо подчеркнуть, что одним из преимуществ Ми-28НМ перед более ранними его версиями является легкая многоцелевая управляемая ракета (ЛМУР), которая позволяет вертолету уничтожать цели вне зоны действия любой войсковой ПВО.

Кадры применения этой ракеты были впервые показаны в программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

Кроме того, Ми-28НМ, в отличие от Ка-52, оснащен надвтулочной РЛС, которая позволяет ему обнаруживать наземные цели за естественными препятствиями (складки местности, лес).

В то же время Ка-52 «Аллигатор» - единственный современный ударный вертолет, построенный по соосной схеме винтов.

Ее плюсы - возможность не использовать рулевой винт, а значит, отсутствие необходимости тратить на него мощность двигателя. Пилоты в кабине сидят рядом, а не друг за другом, что упрощает коммуникацию и позволяет более эффективно использовать эту машину в качестве командной.

Еще одной уникальной особенностью Ка-52 являются катапультируемые кресла экипажа. При этом происходит отстрел лопастей.