Ледоколы ТОФ приступили к расчистке фарватеров у восточных берегов Камчатки

Ледоколы тихоокеанского флота (ТОФ) начали расчищать фарватеры у восточных берегов Камчатки. Проложить пути среди торосов необходимо для безопасного прохода атомных подводных лодок. Их корпуса рассчитаны на плавание в сложных условиях, но из-за сильных морозов толщина льда стала слишком большой.

Сейчас основные работы ведутся в бухте Крашенинникова. Ее расчищает ледокол нового проекта «Иван Сусанин». Благодаря своим маневренным возможностям он может ломать лед в непосредственной близости от субмарин.