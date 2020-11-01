«Хирургическая» точность: снайперы ВВО попробовали новую винтовку СВ-98 в действии

На полигоне под Хабаровском работают снайперы Восточного военного округа. Цель группы - колонна боевиков на автомобилях пикап. На втором этаже здания ведут наблюдение корректировщики, они передают по связи координаты и необходимые поправки. Двое стрелков на первом этаже ведут огонь из винтовок разного типа - один должен уничтожить технику противника из привычной СВД, второй - самих боевиков из новой винтовки СВ-98. Прицельная дальность стрельбы нового оружия - почти в два раза больше, чем у винтовки Драгунова.

Новая винтовка СВ-98 оптимальна для поражения целей на дальности в 1000 метров и более. Она уже стоит на вооружении в Центре подготовки снайперов Восточного военного округа.

«Ее можно сравнить с хирургическим инструментом. То есть снайпер с помощью этой винтовки производит точечные, специальные операции. Такие, где один выстрел - одна цель», - рассказал инструктор центра подготовки снайперов ВВО Владислав.

Добиться высокой точности стрельбы получилось за счет нового прицельного комплекса и особой конструкции корпуса. Ствол не касается ложа, а ручное досылание патрона, по сравнению с автоматическим, уменьшает колебание ствола и повышает кучность стрельбы. Винтовка комплектуется прицелом и тактическим глушителем.

Двухрядный магазин на десять стандартных патронов калибра 7,62. Дюралюминиевый корпус повышенной прочности позволяет настроить винтовки индивидуально под каждого стрелка.

Для устойчивости в прикладе предусмотрена «третья нога» - так снайперы называют дополнительный выдвижной упор. Пока в центре подготовки снайперов Восточного округа изучают максимальные боевые возможности новой СВ-98, с ней работают в основном инструкторы и наиболее опытные стрелки. При десантировании из самолетов и вертолетов в их руках даже незнакомая пока еще винтовка в считанные секунды переводится из походного положения в боевое.

Тактико-технические характеристики этого оружия позволяют выполнять в бою более сложные задачи, поражая критически важные цели противника на больших дальностях. Поэтому можно ожидать, что уже в ближайшее время СВ-98 получит более широкое распространение в снайперских и специальных подразделениях Вооруженных сил РФ.