ОПК БДК «Петр Моргунов» завершил госиспытания на Балтике Андрей Аркадьев Корабль, построенный на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь», вернулся к причалу. © Фото: ОСК Большой десантный корабль «Петр Моргунов» проекта 11 711 завершил программу государственных испытаний, сообщила пресс-служба Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь», где был построен БДК. «Большой десантный корабль "Петр Моргунов" 11 ноября завершил программу государственных испытаний на Балтике и вернулся к причалу завода», - говорится в сообщении. Большие десантные корабли проекта 11 711 - российские большие десантные корабли (БДК) ближней и дальней морской зоны, предназначенные для высадки десанта, перевозки боевой техники и оборудования. Первый корабль проекта «Иван Грен» был введен в строй в июне 2018 года. В том же году стало известно, что на базе проекта 11 711 может быть создан десантный корабль водоизмещением 14 тысяч тонн. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика