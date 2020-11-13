БДК «Петр Моргунов» завершил госиспытания на Балтике
Корабль, построенный на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь», вернулся к причалу.
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Большой десантный корабль «Петр Моргунов» проекта 11 711 завершил программу государственных испытаний, сообщила пресс-служба Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь», где был построен БДК.
«Большой десантный корабль "Петр Моргунов" 11 ноября завершил программу государственных испытаний на Балтике и вернулся к причалу завода», - говорится в сообщении.
Большие десантные корабли проекта 11 711 - российские большие десантные корабли (БДК) ближней и дальней морской зоны, предназначенные для высадки десанта, перевозки боевой техники и оборудования.
Первый корабль проекта «Иван Грен» был введен в строй в июне 2018 года. В том же году стало известно, что на базе проекта 11 711 может быть создан десантный корабль водоизмещением 14 тысяч тонн.