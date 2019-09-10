Впервые в истории ВМФ: кадры с капитанского мостика новейшего фрегата «Гремящий»

Телеканал «Звезда» публикует кадры с борта новейшего фрегата проекта 20385 «Гремящий», который в данный момент находится на испытаниях.

«Впервые на кораблях этого проекта и вообще на кораблях российского Военно-Морского Флота рулевой находится в сидячем положении», - сказал заместитель главного конструктора кораблей проектов 20380, 20385, 20386 Александр Дадыкин.

По его словам, командир корабля сможет в любой момент совершить круговой обход мостика и наблюдать любые операции при швартовке и другие манипуляции по ходу движения корабля.

«Раньше ничего подобного не было. На кораблях класса "Корвет" мостик всегда был островной и находился рядом с иллюминаторной зоной», - подчеркнул Дадыкин.

Корвет проекта 20385 «Гремящий» вышел в Финский залив для прохождения очередного этапа заводских испытаний в мае текущего года.

Двадцатого августа пресс-служба «Северной верфи» сообщала, что корвет «Гремящий», оснащенный крылатыми ракетами «Калибр», вышел на заключительный этап заводских испытаний.

Двадцать второго августа главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов на рабочем совещании в Адмиралтействе поставил задачу начальникам профильных органов военного управления Главного командования ВМФ обеспечить качественные испытания новых кораблей - фрегата проекта 22350 «Адмирал Касатонов» и корвета проекта 20385 «Гремящий».

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