В Минобороны раскрыли секрет живучести штурмовика Ил-2

В Минобороны рассказали о секрете живучести одного из символов Победы советского народа над фашисткой Германией – штурмовика Ил-2.

В статье, опубликованной российским военным ведомством, говорится, что своим названием «летающий танк» легендарный самолет обязан революционной на тот момент системе бронирования, минимизирующей ущерб от применения большинства видов авиационного вооружения.

Главный конструктор самолета С.В.Ильюшин изначально настоял на бронировании всех элементов будущего самолета. До этого предлагалось в готовую конструкцию боевого самолета в пределах допустимого внедрять лишь отдельные элементы бронирования, а сам фюзеляж делать из шпона.

Ильюшин же впервые выдвинул идею сделать фюзеляж машины из брони.

«Сегодня назрела необходимость создания бронированного штурмовика, или, иначе говоря, летающего танка, у которого все жизненные части забронированы», - написал в письме С.В. Ильюшин Сталину.

Оставался вопрос: как сделать такую броню, с которой самолет был бы в состоянии взлететь, и при этом, она смогла бы противостоять бы применению различных видов вооружения.

Решение нашли ученые-металловеды. Сотрудники ВИАМ (Всесоюзного (ныне Всероссийского) научно-исследовательского института авиационных материалов) Сергей Кишкин и Николай Скляров предложили следующую систему – броню из двух разделенных слоев: лицевой слой – сталь, приближающаяся по прочности к сердечнику бронебойной пули, тыльный слой – сталь, сохраняющая пластические свойства.

«Если поместить на пути пули даже обыкновенный карандаш, то, встретившись с ним, она начинает кувыркаться. Такая пуля уже ударялась о броню не острием, а плашмя. Остановить ее теперь было легче. Подобный, но неизмеримо больший эффект достигался, когда на пути пули оказывался тонкий, всего 3-миллиметровый лист высокотвердой стали… Вот такую, так называемую экранированную, броню, состоящую из двух раздельных листов, и создали наши ученые С.Т. Кишкин и Н.М. Скляров», - писал в своих мемуарах нарком авиационной промышленности СССР (1940-1946) Алексей Шахурин.

Испытания показали: если гомогенную броню заданной толщины бронебойная пуля «прошивает» с дистанции 700 метров, то гетерогенную – с гораздо более близкого расстояния: менее 350 метров.

Позднее, время доказало, что разработка имеет широкие пепрективы использования.

А разработчики активной брони – заместитель начальника ВИАМ, будущий академик Сергей Тимофеевич Кишкин и инженер Николай Митрофанович Скляров – в разгар войны, в 1942 году, удостоились Сталинской премии.