Путин подписал указ о создании военного технополиса-аналога «Сколково» в Анапе

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании военного технополиса в Анапе. Инновационный центр «Эра» является фактически аналогом «Сколково». Об этом сообщается на сайте правовой информации.

Путин поручил Минобороны разработать проект положения о технополисе. Финансирование проекта предусмотрено частично или полностью за счет бюджета.

Руководителем проекта назначен президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

В технополисе будут исследовать возможности технологий искусственного интеллекта для их применения в военной сфере. Организация будет базироваться на черноморском побережье на площади 17 га. Он будет состоять из научной и образовательной частей, опытного производства и тестового полигона.