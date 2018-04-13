Россия может поставить Индии 110 истребителей МиГ-35

В тендере на поставку легких истребителей для индийских ВВС Россия предложит новейший МиГ-35, который имеет в потенциальной сделке хорошие шансы на успех, заявил замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Владимир Дрожжов.

«Очень хорошо, что индийской стороне нужен самолет именно с двумя двигателями, потому что у России такого класса однодвигательного истребителя нет. Мы готовы участвовать в этом тендере с МиГ-35. И, я считаю, у нас в этом плане очень хорошие перспективы», - сказал он.

Стоимость программы закупки, по сообщениям СМИ, оценивается в 15-18 миллиардов долларов.

Из 110 истребителей 17 - поставляются готовыми, остальные 93 машины должны быть построены в Индии по лицензии локальным «стратегическим партнером» производителя.

Кроме того, контракт потребует широкой передачи технологий индийской стороне и подготовки местных кадров.

Напомним, МиГ-35 - истребитель поколения «4++», характеристики которого максимально приближены к машинам пятого поколения.