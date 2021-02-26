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«В тельняшках и в вечерних платьях»: как прошел ежегодный конкурс красоты «Краса ВДВ»

Виктория Ивашечкина
07:27 26.02.2021
Завоевать титул собрались 12 участниц со всей страны и из всех соединений воздушно-десантных войск.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Стрелять без промаха, носить тельняшку, готовить и танцевать в вечернем платье на балу. Эти бойцы ВДВ могут все. Лучшие из лучших девушки военнослужащие-десантницы покоряют на этот раз не рубежи противника, а титул «Краса ВДВ».

Завоевать его собрались 12 участниц со всей страны и из всех соединений воздушно-десантных войск. Конкурс сложный и разделен на несколько этапов. Силу оружия, меткость и крепость руки, девушки в тельняшках на первом этапе демонстрируют в стрельбе из пистолета Макарова.

Среди участниц и курсант рязанского высшего военного училища, служащие 45 бригады спецназначения, мать троих детей и даже участница олимпийской сборной по легкой атлетике, которая сейчас служит в десантно-штурмовой бригаде.

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