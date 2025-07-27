Расчет реактивной системы залпового огня «Град» алейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» нанес артиллерийский удар по укрепрайону ВСУ на Красноармейском направлении спецоперации.

Кадры боевой работы артиллеристов и уничтожения вражеских целей публикует Минобороны России.

Узел обороны боевиков располагался в лесополосе, позиции были тщательно замаскированы. Однако наша разведка выявила их точные координаты и передала командованию.

Получив информацию о месте расположения ВСУ, расчет РСЗО «Град» оперативно выдвинулся на боевую позицию и произвел точный залп полным пакетом реактивных снарядов.

Мощный огневой удар сокрушил укрепления противника, создав тем самым благоприятные условия для продвижения наших штурмовых подразделений.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.