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Расчет «Града» уничтожил узел обороны ВСУ на Красноармейском направлении

Уничтожив массивные укрепления ВСУ, артиллеристы создали благоприятные условия для продвижения наших штурмовых подразделений на Красноармейском направлении.
2025-07-27 08:02:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет реактивной системы залпового огня «Град» алейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» нанес артиллерийский удар по укрепрайону ВСУ на Красноармейском направлении спецоперации.

Кадры боевой работы артиллеристов и уничтожения вражеских целей публикует Минобороны России.

Узел обороны боевиков располагался в лесополосе, позиции были тщательно замаскированы. Однако наша разведка выявила их точные координаты и передала командованию.

Получив информацию о месте расположения ВСУ, расчет РСЗО «Град» оперативно выдвинулся на боевую позицию и произвел точный залп полным пакетом реактивных снарядов.  

Мощный огневой удар сокрушил укрепления противника, создав тем самым благоприятные условия для продвижения наших штурмовых подразделений.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #РСЗО Град #красноармейское направление
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