Командующий Северным флотом поставил стратегическую задачу на 2021 год
Командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев при постановке задач подчиненным силам на наступивший 2021 год подчеркнул, что приоритетным направлением деятельности объединенного стратегического командования Северного флота остается поддержание в назначенном уровне боевой готовности морских стратегических ядерных сил.
Адмирал отметил, что «подводники Северного флота продолжат практику подледного плавания в акватории Северного Ледовитого океана», а также задачи по выполнению боевого патрулирования и боевого дежурства в других районах Мирового океана.
В 2020 году состав Северного флота пополнился новейшим ракетным подводным крейсером стратегического назначения проекта «Борей-А» «Князь Владимир». Это уже второй штатный носитель межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Булава» на Северном флоте, который вошел в состав группировки подводных крейсеров стратегического назначения.
В декабре 2020 года, в рамках проверки стратегических ядерных сил ракетный подводный крейсер Северного флота «Карелия» произвел успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Синева» из назначенного района в акватории Баренцева моря по полигону Кура на Камчатке, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
В настоящее время корабли проекта 667БДРМ «Дельфин», вооруженные межконтинентальными баллистическими ракетами «Синева», вместе с новыми «Бореями», на вооружении которых стоит МБР «Булава», составляют основу морских стратегических ядерных сил России.