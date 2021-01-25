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Миротворцы РФ провели тренировку по антитеррору в Нагорном Карабахе: видео

Роман Захаров
05:05 25.01.2021
Бойцы из состава миротворческого контингента отработали занятие мест на стрелковых позициях с целью обороны поста.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российские военнослужащие, которые сейчас несут службу на наблюдательных постах в Нагорном Карабахе, проводят регулярные тренировки по антитеррору. При отработке действий по «тревоге» бойцы из состава миротворческого контингента отработали занятие мест на стрелковых позициях с целью обороны поста, а также по перекрытию трассы с целью остановки движения.

Наблюдательные посты миротворческого контингента РФ в Нагорном Карабахе оборудованы фортификационными сооружениями «Блокпост», предназначенными для защиты военных от стрелкового оружия и осколков, а также ведения кругового наблюдения за близлежащей территорией.

Кроме того, инфраструктура постов включает в себя комфортабельные жилые модули для проживания личного состава, блок-модуль для приготовления и приема пищи, а также транспортно-технологический блок-модуль, оборудованный агрегатами для подачи электроэнергии.

Все модули укомплектованы необходимым бытовым оборудованием, посудой, электроприборами и системами обогрева и кондиционирования воздуха.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент РФ. Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение беженцев и режим прекращения огня в регионе.

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