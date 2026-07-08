Министерство обороны России сообщило, что российские военнослужащие уничтожили зенитный ракетный комплекс Rapid Ranger британского производства в зоне проведения специальной военной операции. Как следует из ежедневной сводки ведомства, комплекс был поражен в полосе ответственности группировки войск «Запад».

По данным Минобороны, за сутки противник на этом направлении потерял более 220 военнослужащих. Помимо живой силы, украинская сторона лишилась бронеавтомобиля HMMWV производства США, 18 автомобилей, двух орудий полевой артиллерии и ЗРК Rapid Ranger.

Кроме того, в министерстве сообщили, что в районе Красного Лимана в ДНР группы закрепления 25-й армии продолжают поиск и уничтожение подразделений ВСУ. По данным ведомства, штурмовые подразделения 67-й мотострелковой дивизии, развивая наступление западнее населенного пункта, заняли два опорных пункта противника.

Минобороны также заявило, что на этом участке суточные потери украинской стороны в живой силе составили до 15 человек. Также уничтожены три автомобиля, пять наземных роботизированных комплексов и 11 пунктов управления беспилотниками.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.