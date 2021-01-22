Сергей Грабчук: заложенный в систему ПРО Москвы потенциал опередил свое время

Командующий системой противоракетной обороны Москвы генерал-майор Сергей Грабчук в интервью газете «Красная звезда» оценил потенциал, заложенный в систему ПРО столицы еще во времена ее создания.

«Прошедшая четверть века существенного влияния на возможности нашей системы ПРО не оказала, так как заложенный в нее научно-технический и модернизационный потенциал намного опередил свое время», - отметил он.

Генерал-майор добавил, что этот потенциал позволяет противостоять не только существующим, но и перспективным средствам воздушно-космического нападения потенциального противника, причем как в наше время, так и в ближайшем будущем.

Грабчук вспомнил и про бесценный опыт, который дали десятилетия эксплуатации системы ПРО Москвы. Прошло несколько этапов модернизации ее средств, и останавливаться на них не планируется.

«В настоящее время проводятся работы по глубокой модернизации средств системы противоракетной обороны. Проводятся с использованием перспективных технологий на основе отечественных промышленных разработок без снятия системы с боевого дежурства. Осуществляется переход на современную элементную базу, вводятся в эксплуатацию высокопроизводительные специализированные электронно-вычислительные средства, поступают новые образцы вооружения», - заметил Сергей Грабчук.

Кроме того, в соединении обновляется парк транспортно-установочных машин, решающих задачи ракетно-технического обеспечения. Построены новые системы управления стартовыми позициями, модернизируется система связи а также передвижные автоматизированные контрольно-измерительные станции. Готовятся к предварительным испытаниям новые образцы вооружения.

И конечно же ведется работа над перспективными противоракетами. В 2020 году, например, на 10-м испытательном полигоне Минобороны при участии сводного расчета из состава вверенной генерал-майору Грабчуку дивизии прошла успешные летные испытания новая противоракета.