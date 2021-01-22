Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Сергей Грабчук: заложенный в систему ПРО Москвы потенциал опередил свое время

Тимур Шерзад
13:35 22.01.2021
Прошло несколько этапов модернизации средств системы, и останавливаться на них не планируется.
Сергей Грабчук: заложенный в систему ПРО Москвы потенциал опередил свое время
© Фото: "Красная Звезда"
Читайте нас на:

Командующий системой противоракетной обороны Москвы генерал-майор Сергей Грабчук в интервью газете «Красная звезда» оценил потенциал, заложенный в систему ПРО столицы еще во времена ее создания. 

«Прошедшая четверть века существенного влияния на возможности нашей системы ПРО не оказала, так как заложенный в нее научно-технический и модернизационный потенциал намного опередил свое время», - отметил он.

Генерал-майор добавил, что этот потенциал позволяет противостоять не только существующим, но и перспективным средствам воздушно-космического нападения потенциального противника, причем как в наше время, так и в ближайшем будущем. 

Грабчук вспомнил и про бесценный опыт, который дали десятилетия эксплуатации системы ПРО Москвы. Прошло несколько этапов модернизации ее средств, и останавливаться на них не планируется. 

«В настоящее время проводятся работы по глубокой модернизации средств системы противоракетной обороны. Проводятся с использованием перспективных технологий на основе отечественных промышленных разработок без снятия системы с боевого дежурства. Осуществляется переход на современную элементную базу, вводятся в эксплуатацию высокопроизводительные специализированные электронно-вычислительные средства, поступают новые образцы вооружения», - заметил Сергей Грабчук. 

Кроме того, в соединении обновляется парк транспортно-установочных машин, решающих задачи ракетно-технического обеспечения. Построены новые системы управления стартовыми позициями, модернизируется система связи а также передвижные автоматизированные контрольно-измерительные станции. Готовятся к предварительным испытаниям новые образцы вооружения. 

И конечно же ведется работа над перспективными противоракетами. В 2020 году, например, на 10-м испытательном полигоне Минобороны при участии сводного расчета из состава вверенной генерал-майору Грабчуку дивизии прошла успешные летные испытания новая противоракета.  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.