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В России стартовал осенний призыв на военную службу

Лина Давыдова
00:00 01.10.2020
Планируется призвать и направить для прохождения военной службы 128 тысяч человек.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России

Первого октября начинается осенний призыв в армию. Планируется призвать и направить для прохождения военной службы 128 тысяч человек, призыв будет проводиться во всех 85 субъектах Российской Федерации.

Как сообщили в Минобороны РФ, все мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу, будут проводиться с учетом выполнения комплекса мер, успешно апробированных весной этого года и позволивших направить на укомплектование войск только здоровых молодых людей, исключив проникновение коронавирусной инфекции в Вооруженные Силы.

Во всех военных комиссариатах созданы необходимые запасы медицинского имущества, медикаментов и оборудования. На склады завезено продовольствие и вещи.

Перед отправкой к местам прохождения службы призывники будут переодеты в повседневную форму одежды: для ВМФ – черного цвета, для ВКС и ВДВ – синего, для СВ и остальных родов войск – защитного цвета. Военнослужащим, направляемым в Вооруженные Силы, будут выдаваться банковские и персональные электронные карты, а также несессер.

Призывные и сборные пункты в полном объеме обеспечены бесконтактными термометрами, медицинскими масками, бактерицидными лампами и дезинфицирующими средствами.

В военных комиссариатах организована работа медицинских постов для проведения термометрии всех прибывающих сотрудников, призывников и посетителей.

При перевозке граждан на призывные и сборные пункты будет использоваться только автотранспорт, прошедший специальную дезинфекционную обработку. На сборных пунктах организовано тестирование на наличие новой коронавирусной инфекции граждан, призванных на военную службу, а также представителей воинских частей, прибывающих за молодым пополнением.

При убытии со сборного пункта военнослужащие будут обеспечены медицинскими масками и дезинфицирующими средствами на весь путь следования.

Также будет организовано компактное изолированное размещение личного состава воинских команд в залах и местах ожидания железнодорожных вокзалов, аэропортов, по возможности исключающее совместное нахождение и контакты с гражданским населением.

Встреча и перевозка прибывающих воинских команд с вокзалов и аэропортов в пункт постоянной дислокации организованы автомобильным транспортом воинских частей. Перемещение военнослужащих общественным транспортом исключено.

При прибытии в воинскую часть с военнослужащими проведут карантинные мероприятия в течение 14 суток с момента прибытия.

Во всех военных комиссариатах и воинских частях выделены отдельные помещения для размещения сотрудников, призывников и военнослужащих при выявлении у них признаков респираторных заболеваний. Определен порядок их доставки специализированным транспортом в медицинские организации для оказания экстренной помощи.

Увольнение военнослужащих с военной службы будет проведено в соответствии с законодательством в установленные сроки. Перед убытием к месту жительства с каждым уволенным военнослужащим будет проведен инструктаж специалистами медицинских служб о соблюдении мер личной гигиены. На путь следования каждый уволенный военнослужащий будет обеспечен масками и дезсредствами.

Продолжится комплектование научных, научно-производственных и спортивных рот. В настоящее время успешно функционируют 17 научных рот, из них 5 рот Военного инновационного технополиса «Эра». В этих ротах прошли военную службу более трех тысяч человек.

В пять спортивных рот, в которых проходят службу около 400 человек будут направлены спортсмены, из числа кандидатов в сборную команду России по олимпийским видам спорта.

На официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации в разделе «Контакты» (подраздел «для граждан») молодые люди и их родители могут обратиться в действующие электронные приемные главнокомандующих видами, командующих родами войск и войсками военных округов (Северного флота).

В разделе «Призывникам» (подразделе «Памятка призывнику») молодые люди получат полезную информацию в виде пошаговой инструкции «От призывника до солдата», которая поможет им при призыве
и прохождении военной службы.

С 15 октября по телефонам 8(495) 498-96-96, 498-96- 97, 498-96-98 начнет свою работу по вопросам призыва граждан на военную службу «прямая телефонная линия» Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. График работы: вторник и четверг с 10:00 до 12:00 мск. 

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