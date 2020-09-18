Летчики ЦВО на «Терминаторах» выполнили полеты на предельно малых высотах в горах Тывы

Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» авиационной эскадрильи Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Республике Тыва, отработали учебно-тренировочные полеты в горной местности на предельно малых высотах.

Отработка маневров проходила на горном полигоне Кара-Хаак. Во время полетов экипажи «Терминаторов» выполнили задачи по технике пилотирования на высоте до 50 метров над землей, произвели поиск и спасение условно раненых военнослужащих, а также их эвакуацию из труднодоступной горной местности.

Полеты на малых высотах позволяют максимально скрыть боевые машины от возможного огня противника. Низколетящий вертолет сложнее обнаружить визуально, на слух и при помощи технических средств.

Авиационная эскадрилья транспортного полка ЦВО в Тыве была сформирована в 2019 году. На ее вооружении находятся транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор» и транспортные самолеты Ан-26.