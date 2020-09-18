Минобороны предлагало НАТО обсудить предотвращение военных инцидентов

Россия неоднократно инициировала предложения, направленные на предотвращение инцидентов в военной сфере в Черноморском регионе, однако они не нашли понимания у Соединенных Штатов и их союзников по Североатлантическому альянсу.

Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской на брифинге, прошедшем в пятницу в Национальном центре управления обороной РФ.

«В ходе двусторонних контактов с США и Североатлантическим альянсом мы неоднократно инициировали обсуждение вопросов предотвращения инцидентов в военной сфере, предлагали конкретные меры, направленные на снижение опасной военной деятельности по линии соприкосновения Россия - НАТО. Наши предложения понимания не нашли», - сказал он.

По словам Рудского, боевые корабли НАТО стали находиться в Черном море с января по сентябрь на треть дольше, чем в прошлом году, при этом 40% из них являются носителями высокоточного оружия большой дальности.