Генштаб ВС РФ: ответственность за возможную эскалацию в Черном море лежит на США и их союзниках

Ответственность за эскалацию в Черном море при возможном обострении ситуации будет лежать на Соединенных Штатах и НАТО, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской.

«Вся ответственность за возможную эскалацию обстановки в регионе полностью лежит на США и их союзниках по НАТО», - сказал он на брифинге в Национальном центре управления обороной РФ.

Рудской отметил, что боевые корабли Североатлантического альянса стали находиться в Черном море на треть дольше, чем в прошлом году.

«Общая продолжительность их пребывания с января по сентябрь возросла на 33% по сравнению с прошлым годом. До 40% из них являются носителями высокоточного оружия большой дальности», - добавил он.

В качестве примера носителя такого оружия он привел американский эсминец «Франклин Рузвельт», который может нести до 90 крылатых ракет «Томагавк».