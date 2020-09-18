Армия Спецназовцы РФ и Белоруссии освободили под Брестом захваченных «боевиками» заложников Андрей Аркадьев Военнослужащие также эвакуировали раненого и оказали ему первую медицинскую помощь. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» На учениях «Славянское братство - 2020» российские и белорусские спецназовцы освободили заложников из здания, удерживаемого условными террористами. Об этом сообщает Минобороны России. В ходе операции военнослужащие на трех бронеавтомобилях «Рысь» выдвинулись к дому, где «боевики» удерживают людей. «Уничтожив условного противника в здании, спецгруппа приступила к поиску и задержанию условных террористов на прилегающей территории выдвигаясь боевыми тройками», - говорится в сообщении. Военнослужащие также эвакуировали раненого и оказали ему первую медицинскую помощь. Первый этап совместных белорусско-российских учений «Славянское братство» стартовал 14 сентября на полигоне Брестский. В ходе маневров военнослужащие отрабатывают тактику противодействия террористам. В учениях задействованы военнослужащие Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ России и отдельного десантно-штурмового соединения Сил специальных операций Республики Беларусь. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует