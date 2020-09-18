Спецназовцы РФ и Белоруссии освободили под Брестом захваченных «боевиками» заложников
На учениях «Славянское братство - 2020» российские и белорусские спецназовцы освободили заложников из здания, удерживаемого условными террористами. Об этом сообщает Минобороны России.
В ходе операции военнослужащие на трех бронеавтомобилях «Рысь» выдвинулись к дому, где «боевики» удерживают людей.
«Уничтожив условного противника в здании, спецгруппа приступила к поиску и задержанию условных террористов на прилегающей территории выдвигаясь боевыми тройками», - говорится в сообщении.
Военнослужащие также эвакуировали раненого и оказали ему первую медицинскую помощь.
Первый этап совместных белорусско-российских учений «Славянское братство» стартовал 14 сентября на полигоне Брестский. В ходе маневров военнослужащие отрабатывают тактику противодействия террористам.
В учениях задействованы военнослужащие Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ России и отдельного десантно-штурмового соединения Сил специальных операций Республики Беларусь.