Эхо войны: саперы уничтожили мину, найденную на стройке в Подмосковье

Саперы Таманской дивизии обезвредили и уничтожили немецкую мину времен Великой Отечественной войны, найденную во время строительных работ в Московской области.

Взрывоопасную находку рабочие обнаружили в земле во время рытья котлована. Строители прокладывали трубы и наткнулись на боеприпас. Они вызвали на место работ саперов.

Мину аккуратно извлекли из земли, увезли на безопасное расстояние и взорвали. В специальной операции было задействовано около десяти военнослужащих Таманской дивизии ЗВО.