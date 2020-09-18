Эхо войны: саперы уничтожили мину, найденную на стройке в Подмосковье
К военным обратились строители, которые обнаружили при рытье котлована для труб странный предмет с хвостовым оперением.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Саперы Таманской дивизии обезвредили и уничтожили немецкую мину времен Великой Отечественной войны, найденную во время строительных работ в Московской области.
Взрывоопасную находку рабочие обнаружили в земле во время рытья котлована. Строители прокладывали трубы и наткнулись на боеприпас. Они вызвали на место работ саперов.
Мину аккуратно извлекли из земли, увезли на безопасное расстояние и взорвали. В специальной операции было задействовано около десяти военнослужащих Таманской дивизии ЗВО.