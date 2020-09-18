Ансамбль песни и пляски ЮВО выступил перед военнослужащими Народно-освободительной армии Китая

Артисты ансамбля песни и пляски Южного военного округа выступили на полигоне Капустин Яр перед военнослужащими Народно-освободительной армии Китая, прибывшими для участия в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020». Военные артисты под руководством руководителя ансамбля Игоря Марченко исполнили более 20 песен, которые были встречены иностранными гостями бурными аплодисментами.

Артистов и участников предстоящих учений поприветствовали заместитель командующего войсками Южного военного округа Герой Российской Федерации генерал-лейтенант Рустам Мурадов и заместитель командующего Западного военного округа НОАК генерал-лейтенант Лю Сяу У.

«Именно в этот момент, когда в мире сложная ситуация с пандемией, а Китай и Россия совместно борются с этой бедой, Китайская Народная Республика отправила свой воинский контингент на учения в Россию. Это мероприятие показывает развитие и укрепление наших двусторонних государственных отношений и взаимодоверие двух армий», - отметил генерал-лейтенант Лю Сяу У.

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» пройдет с 21 по 26 сентября 2020 года под руководством начальника Генерального штаба - первого заместителя министра обороны Российской Федерации на внутренних полигонах Южного военного округа - Прудбой, Ашулук, Капустин Яр, наземных авиационных полигонах Арзгирский и Копанской, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.