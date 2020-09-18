Помощь военных: тысячи метров заграждений уложили в ЕАО на месте прорыва дамбы

Военнослужащие построили более трех тысяч метров заградительных сооружений в пострадавшем от паводков районе Еврейской автономной области и уложили на месте прорыва дамбы в селе Ленинское более 100 тысяч мешков песка.

Накануне министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что военные оказывают местным жителям всевозможную помощь, в населенный пункт завезли почти 500 тонн песочно-гравийной смеси - с ее помощью удается не допустить новых подтоплений.

На территории района все еще действует режим ЧС, но за последние сутки впервые за долгое время уровень воды в Амуре пошел на спад.