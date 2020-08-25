В «ОСК» рассказали о самом «зубастом» корабле

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» станет самым боеспособным и грозным кораблем Военно-морского флота России. Об этом «Звезде» заявил глава «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов.

В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» он поделился ходом работ по перевооружению крейсера и оснащению его новейшим оборудованием.

«Забортная арматура установлена, грузятся остатки ключевого крупногабаритного оборудования. Начинается активный электромонтаж и подключение систем, в том числе, установка новейшего вооружения. Это сделает "Нахимов" самым "зубастым" кораблем военно-морского флота», - пообещал Рахманов.

Глава «ОСК» рассказал и о сложностях, с которыми пришлось столкнуться, работая с крейсером. Всему виной его габариты. Не все гидротехнические сооружения, по словам Рахманова, соответствуют размерам «Нахимова».

В сухой бассейн корабль пришлось заводить имея с каждого борта по два спичечных коробка пространства, признался он.