Пленный: выжила лишь одна группа участников акции с флагом в Красноармейске

Украинский военнослужащий Руслан Почтарь, попавший в плен в районе Красноармейска, заявил, что из нескольких групп, направленных для демонстративной установки украинского флага, выжила только одна. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По словам пленного, командование ВСУ сформировало три группы, которым поставили задачу проникнуть на территорию города, находящегося под контролем российских подразделений, и провести видеосъемку с украинским флагом. Для маскировки участникам операции выдали гражданскую одежду, а передвижение координировалось с помощью беспилотников и наблюдателей.

«Из наших трех групп дошла только одна, остальных всех уничтожили. А мы попали в плен», - сказал Почтарь.

Он также заявил, что подобные действия, по его мнению, носят исключительно пропагандистский характер и не влияют на реальную обстановку на линии боевого соприкосновения. Обращаясь к своим сослуживцам, пленный призвал не участвовать в подобных операциях, подчеркнув высокий риск и отсутствие шансов на возвращение.

О попытке ВСУ вывесить флаг Украины в Красноармейске рассказал и другой пленный, Владимир Толстых.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.