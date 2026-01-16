МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Группировка войск «Запад» ведет бои за 10 населенных пунктов

Также сообщается, что все районы города Купянск находятся под контролем, несмотря на попытки боевиков прорваться туда.
16-01-2026 16:03
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости © Видео: Минобороны России

Подразделения группировки войск «Запад» продолжают наступательные действия сразу на нескольких участках линии боевого соприкосновения. По данным Минобороны России, в зоне ответственности соединений боевые действия в настоящее время ведутся в районах десяти населенных пунктов.

На совещании под руководством министра обороны Андрея Белоусова было доложено, что войска группировки действуют на четырех направлениях, общий фронт превышает 320 километров. В декабре подразделениям удалось взять под контроль шесть населенных пунктов и расширить зону контроля более чем на 155 квадратных километров.

Командование также докладывает о сохранении устойчивого контроля над ключевыми участками, несмотря на попытки противника прорваться.

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов 15 января сообщил, что подразделения группировки «Запад» завершают установление контроля над поселком Купянск-Узловой в Харьковской области. По его словам, в населенном пункте продолжаются уличные бои, а попытки ВСУ обозначить свое присутствие, в том числе с использованием беспилотников, были пресечены.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Запад #бои
