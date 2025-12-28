Операторы БПЛА поразили САУ «Богдана» в Запорожской области

Минобороны России опубликовало видеокадры работы подразделений беспилотных систем группировки войск «Восток» в Запорожской области. На записи показано поражение самоходной артиллерийской установки «Богдана», находившейся на замаскированной позиции.

Судя по кадрам воздушной разведки, САУ была размещена в лесополосе и прикрыта защитным каркасом, а также укрыта с использованием рельефа и растительности. После уточнения координат по цели последовательно отработали несколько FPV-дронов на оптоволоконном управлении. Их удары разрушили защитные элементы и лишили установку прикрытия.

На финальном этапе по позиции был применен барражирующий боеприпас «Ланцет», который поразил артиллерийскую систему на месте. Объективный контроль с беспилотника зафиксировал попадание и последующее выведение техники из строя.

Ранее расчеты беспилотников «Молния-2» группировки войск «Восток» поразили пункты управления дронами ВСУ в Запорожской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.