Начальник штаба МТО поздравил личный состав 25-го ГосНИИ МО РФ с 80-летием

Генерал-лейтенант Владимир Коновалов отметил заслуги личного состава в создании перспективных образцов ракетного топлива, горючего и самых передовых технических средств, а также вручил особо отличившимся сотрудникам государственные награды.
17-01-2026 15:07
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Начальник штаба материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Владимир Коновалов поздравил личный состав 25-го Государственного научно-исследовательского института химмотологии Министерства обороны РФ с 80-летием.

«Полноправно сегодня гордимся вашим институтом,разработками которые вы создали. Создано научное направление химмотологии, которое уже всемирно признано не только у нас в стране, но и за рубежом», - сказал генерал-лейтенант Владимир Коновалов.

25-ый ГосНИИ Минобороны России является головным учреждением в Вооруженных Силах РФ, осуществляющим исследования в области химмотологии, координацию работ по созданию, испытаниям, унификации, сертификации допуску к производству и применению в технике горюче-смазочных материалов.

Генерал-лейтенант Владимир Коновалов отметил заслуги личного состава в создании перспективных образцов ракетного топлива, горючего и самых передовых технических средств, а также вручил особо отличившимся сотрудникам государственные награды - медаль ордена «За заслуги пред Отечеством» II степени и ведомственные награды Министерства обороны Российской Федерации.

В целях оперативного контроля качества топлива, институтом разработана и введена в эксплуатацию подвижная мобильная лаборатория на базе автомобильного шасси, оснащенная автоматическими экспресс-тестами, с возможностью выдачи заключения в течение 40 минут.

25-ый ГосНИИ МО РФ - это инновационный кластер, обладающий высококвалифицированными научными кадрами, современной уникальной лабораторно-экспериментальной испытательной базой.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

