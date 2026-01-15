МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Герасимов: ВС РФ уничтожают окруженных боевиков на восточном берегу Оскола

Российские войска продолжают ликвидацию ВСУ на Купянском направлении, отметил начальник Генштаба ВС РФ.
15-01-2026 08:29
© Фото: Сергей Боыблев, РИА Новости © Видео: Минобороны России

Группировка российский войск «Запад» продолжает ликвидацию формирований ВСУ, окруженных на восточном берегу реки Оскол на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

«На Купянском направлении войска группировки "Запад" продолжают ликвидацию формирований ВСУ, окруженных на восточном берегу реки Оскол», - сказал Герасимов.

Он проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Центр», действующими на Днепропетровском направлении в зоне проведения специальной военной операции.

По словам начальника Генштаба ВС РФ, сейчас российская армия наступает практически на всех направлениях спецоперации.

Ранее Валерий Герасимов отметил, что темпы продвижения российских войск в декабре стали самыми быстрыми за год. Он отметил, что ВСУ больше не предпринимают активных наступательных действий.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

 

#армия #валерий герасимов #уничтожение #«Оскол»
