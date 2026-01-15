МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Операторы FPV-дронов уничтожили беспилотники ВСУ в Харьковской области

Уничтожение разведывательно-ударных дронов противника позволило сорвать планы ВСУ по корректировке артиллерийского огня и наведению ударных средств, а также предотвратить потенциальные атаки.
15-01-2026 15:28
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы FPV-дронов подразделений беспилотных систем группировки войск «Север» перехватили и уничтожили несколько разведывательно-ударных беспилотников ВСУ в Харьковской области, следует из сообщения Минобороны России.

По данным ведомства, в ходе дежурства в зоне специальной военной операции расчеты 44-го армейского корпуса выявили в воздухе беспилотные аппараты самолетного типа, которые использовались противником для разведки и наведения ударных средств. Речь идет, в частности, о дронах-камикадзе «Бебрадрон» и «Дартс», а также разведывательно-ударных БПЛА «Горлица» и барражирующих боеприпасах RAM-X2.

После обнаружения цели были классифицированы и уничтожены в воздухе. Для этого применялись как FPV-дроны, так и средства радиоэлектронной борьбы. В результате была нарушена работа украинских подразделений по воздушной разведке и корректировке артиллерийского огня.

Уничтожение таких беспилотников позволило снизить активность противника в воздухе, сохранить скрытность передвижения подразделений и техники, а также ограничить разведывательные возможности ВСУ на данном участке.

Ранее ведомство опубликовало видео боевой работы подразделений войск беспилотных систем. Расчеты FPV-дронов нанесли удары по украинской технике в зоне спецоперации. В объективы бортовых камер дронов попало поражение пикапа и квадроцикла ВСУ, которые использовались для ротации личного состава.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #беспилотники #Харьковская область #дроны
