Герасимов: ВС РФ наступают практически на всех направлениях в зоне СВО

Начальник Генштаба ВС РФ проверил ход выполнения боевых задач группировки войск «Центр», действующей на Днепропетровском направлении.
15-01-2026 08:03
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российская армия наступает практически на всех направлениях в зоне специальной военной операции. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

Он проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Центр», которые действуют на Днепропетровском направлении в зоне проведения СВО.

«Наступление соединений и воинских частей Объединенной группировки войск ведется практически на всех направлениях», - сказал Герасимов.

Ранее Валерий Герасимов говорил о том, что российская армия в зоне спецоперации продвигается рекордными темпами. Начальник Генштаба ВС РФ в конце декабря сообщил о том, что за месяц Вооруженные силы России освободили более 700 квадратных километров вражеской территории.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #валерий герасимов #группировка войск «Центр»
