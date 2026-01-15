Герасимов: ВС РФ наступают практически на всех направлениях в зоне СВО

Российская армия наступает практически на всех направлениях в зоне специальной военной операции. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

Он проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Центр», которые действуют на Днепропетровском направлении в зоне проведения СВО.

«Наступление соединений и воинских частей Объединенной группировки войск ведется практически на всех направлениях», - сказал Герасимов.

Ранее Валерий Герасимов говорил о том, что российская армия в зоне спецоперации продвигается рекордными темпами. Начальник Генштаба ВС РФ в конце декабря сообщил о том, что за месяц Вооруженные силы России освободили более 700 квадратных километров вражеской территории.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.