МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дроноводы уничтожили миномет и пехоту ВСУ на правом берегу Днепра

Расчет оперативно выдвинулся на точку взлета, достиг указанной точки и, используя ударные БПЛА и сбросы, уничтожил миномет и живую силу врага.
15-01-2026 17:35
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты беспилотных систем группировки войск «Днепр» поразили минометную позицию и до отделения пехоты ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны России.

По информации ведомства, подразделения БПЛА 49-й общевойсковой армии ведут постоянное наблюдение за тыловыми районами противника, несмотря на сложные погодные условия и работу средств радиоэлектронной борьбы. Разведывательные и ударные дроны используются как для поиска целей, так и для их поражения.

Операторы беспилотников отмечают, что полеты ведутся круглосуточно - днем и ночью, в туман и дождь. Основные задачи включают разведку, выявление позиций противника, корректировку огня и применение ударных дронов и сбросов.

В одном из эпизодов разведывательный БПЛА обнаружил в лесополосе минометный расчет ВСУ на правобережье Днепра. После уточнения координат ударные дроны нанесли по позиции поражение, в результате чего миномет и находившаяся рядом живая сила были уничтожены.

Кроме того, во время планового вылета была зафиксирована попытка ротации украинских подразделений. По данным Минобороны, с применением FPV-дронов и сбросов было поражено до отделения личного состава ВСУ. Результаты ударов подтверждены средствами объективного контроля.

Ранее расчеты реактивных систем залпового огня «Град» из состава группировки войск «Восток» нанесли удар по укрепленным позициям ВСУ в Днепропетровской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #дроны #Днепр #Херсонская область
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 