Расчеты беспилотных систем группировки войск «Днепр» поразили минометную позицию и до отделения пехоты ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны России.

По информации ведомства, подразделения БПЛА 49-й общевойсковой армии ведут постоянное наблюдение за тыловыми районами противника, несмотря на сложные погодные условия и работу средств радиоэлектронной борьбы. Разведывательные и ударные дроны используются как для поиска целей, так и для их поражения.

Операторы беспилотников отмечают, что полеты ведутся круглосуточно - днем и ночью, в туман и дождь. Основные задачи включают разведку, выявление позиций противника, корректировку огня и применение ударных дронов и сбросов.

В одном из эпизодов разведывательный БПЛА обнаружил в лесополосе минометный расчет ВСУ на правобережье Днепра. После уточнения координат ударные дроны нанесли по позиции поражение, в результате чего миномет и находившаяся рядом живая сила были уничтожены.

Кроме того, во время планового вылета была зафиксирована попытка ротации украинских подразделений. По данным Минобороны, с применением FPV-дронов и сбросов было поражено до отделения личного состава ВСУ. Результаты ударов подтверждены средствами объективного контроля.

Ранее расчеты реактивных систем залпового огня «Град» из состава группировки войск «Восток» нанесли удар по укрепленным позициям ВСУ в Днепропетровской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.