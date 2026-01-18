Пленный военнослужащий ВСУ Павел Гейко призвал киевские власти вернуть мобилизованных родным и близких. Обращение он сделал на допросе.

«Верните людей. Пожалуйста, очень сильно много раненых, убитых. Ни матери, родители, ни жены, ни дети не знают, где их мужья», - сказал пленный.

Гейко рассказал, что в ходе прохождения военной подготовки он ни разу не держал в руках боевое оружие. А командование ВСУ, когда отправило его подразделение в Димитров, то просто бросило их как пушечное мясо.

Напомним, населенный пункт в ДНР был освобожден ВС РФ 28 декабря 2025 года. Российские флаги во всех знаковых местах города поднял запрещенный на Украине Дед Мороз.

