МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Артиллеристы уничтожили блиндажи ВСУ в Запорожской области

Разрушение долговременных укрытий в Запорожской области снизило устойчивость обороны противника на этом участке.
14-01-2026 18:08
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» группировки войск «Восток» нанесли удар по укрепленным позициям ВСУ в Запорожской области. Кадрами боевой работы поделилось Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, перед открытием огня операторы беспилотников провели воздушную разведку и обнаружили хорошо оборудованные оборонительные позиции, рассчитанные на длительное удержание участка. Координаты передали артиллеристам.

Огневое поражение наносилось с использованием управляемых снарядов «Краснополь». В результате точных попаданий разрушены блиндажи и элементы инженерных сооружений противника. По оценке военнослужащих, уничтожение этих укреплений заметно ослабило оборону ВСУ на данном направлении и сократило возможности использования заранее подготовленных позиций.

Ранее расчет самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С» 400-го самоходного артиллерийского полка группировки войск «Центр» поразил корректируемым боеприпасом «Краснополь-М2» пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Димитрова в ДНР.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Мста-С #запорожская область #группировка восток
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 