Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» группировки войск «Восток» нанесли удар по укрепленным позициям ВСУ в Запорожской области. Кадрами боевой работы поделилось Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, перед открытием огня операторы беспилотников провели воздушную разведку и обнаружили хорошо оборудованные оборонительные позиции, рассчитанные на длительное удержание участка. Координаты передали артиллеристам.

Огневое поражение наносилось с использованием управляемых снарядов «Краснополь». В результате точных попаданий разрушены блиндажи и элементы инженерных сооружений противника. По оценке военнослужащих, уничтожение этих укреплений заметно ослабило оборону ВСУ на данном направлении и сократило возможности использования заранее подготовленных позиций.

Ранее расчет самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С» 400-го самоходного артиллерийского полка группировки войск «Центр» поразил корректируемым боеприпасом «Краснополь-М2» пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Димитрова в ДНР.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.