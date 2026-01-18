МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Расчет «Рубикона» уничтожил транспорт и опорники ВСУ на Сумском направлении

Кадры оперативного контроля опубликовало Минобороны России.
18-01-2026 10:36
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» уничтожил огневые позиции и укрытия украинских боевиков на Сумском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

На опубликованных оборонным ведомством кадрах можно увидеть, как беспилотники поражают обнаруженные цели противника. Кроме того, зафиксировано уничтожение вражеской транспортной техники, а также элементов системы связи.

Ранее Минобороны сообщило о перехвате и уничтожении нескольких разведывательно-ударных беспилотников ВСУ в Харьковской области операторами FPV-дронов подразделений беспилотных систем группировки войск «Север».

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #спецоперация #дроны #Рубикон #Сумское направление
