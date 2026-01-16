FPV-дроны поразили технику и укрытия ВСУ на Сумском направлении

Минобороны России опубликовало видеозапись боевой работы расчетов FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» на Сумском направлении.

На опубликованных кадрах зафиксированы удары по автомобильной и бронированной технике ВСУ, в том числе иностранного производства, а также по огневым позициям, укрытиям и пунктам временной дислокации личного состава. Видео представляет собой нарезку с бортовых камер беспилотников. На записях видно, как дроны выходят на цели с малых высот, корректируют траекторию в последние секунды и поражают объекты прямыми попаданиями.

Отдельные эпизоды демонстрируют уничтожение техники, а также поражение позиций в лесополосах и застройке. Момент удара сопровождается характерной вспышкой и последующим возгоранием, что фиксируется средствами объективного контроля в режиме реального времени.

Ранее Минобороны сообщило о перехвате и уничтожении нескольких разведывательно-ударных беспилотников ВСУ в Харьковской области операторами FPV-дронов подразделений беспилотных систем группировки войск «Север».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.