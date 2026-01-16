ВС РФ перехватили ночью над регионами России 106 украинских дронов

Российские военнослужащие сбили ночью над регионами РФ 106 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 106 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что 44 БПЛА сбили над территорией Белгородской области, 22 - в Рязанской области, а также по 11 - в Ростовской и Воронежской областях. Еще семь беспилотников перехватили в Курской области, по четыре - в Тульской и Волгоградской областях и по одному - в Орловской и Липецкой областях и Республике Крым.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, 15 января над Россией сбили 34 беспилотника ВСУ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.