Минометчики группировки «Юг» уничтожили пункт управления дронами ВСУ

Украинский расчет БПЛА пытался вести разведку и отслеживать перемещение личного состава и техники российских подразделений.
15-01-2026 14:23
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет 120-мм миномета группировки войск «Юг» поразил пункт управления беспилотниками противника, следует из сообщения Минобороны России.

По данным ведомства, цель была выявлена разведывательным подразделением 70-й мотострелковой дивизии. После уточнения координат информацию передали минометному расчету, который нанес удар. Пункт управления БПЛА был поражен несколькими точными попаданиями.

Командир расчета отметил, что после выполнения задачи миномет был замаскирован, а личный состав отошел в укрытие. В результате удара был выведен из строя расчет беспилотной авиации, занимавшийся разведкой и наблюдением за перемещением российских подразделений на передовой.

В министерстве также сообщили, что артиллерийские подразделения группировки «Юг» продолжают выполнять задачи по огневой поддержке мотострелковых частей в зоне своей ответственности.

Ранее минометный расчет группировки войск «Днепр» уничтожил быстроходный катер ВСУ в дельте Днепра в Херсонской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #минометчики #МО РФ #юг
