FPV-дроны поразили боевиков из подразделения «Кондор» в зоне СВО

В результате удара российского дрона средствами объективного контроля в режиме реального времени было зафиксировано возгорание.
14-01-2026 15:45
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало видеозапись удара по пункту временной дислокации и объекту, связанному с работой подразделения беспилотной авиации ВСУ, в населенном пункте Пристань Харьковской области.

Как следует из сообщения ведомства, в ходе разведки на одном из заброшенных зданий была зафиксирована надпись, указывающая на возможное размещение там личного состава подразделения аэроразведки «Кондор», входящего в состав президентской бригады оперативного назначения ВСУ. После дополнительной проверки информации объект был идентифицирован как используемый противником.

На опубликованных кадрах видно одноэтажное строение с поврежденной кровлей, а также прилегающую территорию с хозяйственными постройками и ограждениями. Видеозапись включает как обзорные кадры с воздуха, так и фрагменты, снятые с камер беспилотников при приближении дронов к зданию, на котором различима надпись на стене, ставшая одним из ориентиров при разведке цели.

После подтверждения данных по объекту по нему был нанесен удар с применением FPV-дронов расчетом Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон». Средства объективного контроля зафиксировали возгорание в районе строения сразу после попадания.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео объективного контроля боевой работы операторов FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки войск «Запад» в Купянском районе Харьковской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #бпла #Харьковская область #FPV-дроны #Дроноводы #Кондор
